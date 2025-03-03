Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 3 марта, температура повысится и будет немного выше среднесезонной. Облачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 10-19 градусов, в Тель-Авиве – 11-19, в Хайфе – 13-18, в Эйлате – 14-26, в Беэр-Шеве – 10-23, в Мицпе-Рамоне – 11-22, на побережье Мертвого моря – 16-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-19, в Ариэле – 11-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-20, на Голанских высотах – 13-21.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 40-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 15 км/ч).

Во вторник – без существенных изменений. В среду ожидаются дожди. До конца недели – переменная облачность.