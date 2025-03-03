"Мако": в Тель-Авиве орудует банда, состоящая из еврейских подростков и детей беженцев

По информации сайта "Мако", в Тель-Авиве уже несколько месяцев орудует банда подростков. В банде состоят от 50 до 100 несовершеннолетних, часть из них не имеют израильского гражданства.

"Мако" пишет, что члены банды отбирают у прохожих мобильные телефоны, кошельки, вырывают из рук сумки, забирают электрические самокаты и велосипеды. Свою группу они называют "банда SSQ". Хулиганы вооружены ножами, палками, у некоторых из них имеются краденые пистолеты.

В статье говорится, что на прошлой неделе 17-летний член банды разбил витрину в пиццерии, в которой раньше работал, а затем, выхватив телефон из рук одного из покупателей, сбежал. За несколько дней до этого на юге Тель-Авива он попытался отобрать велосипед у подростка, встретив сопротивление, он избил владельца велосипеда, а затем швырнул в него стеклянную бутылку. Пострадавший был вынужден обратиться в больницу. По следам жалобы, полученной от пострадавшего, полиция просмотрела записи с камер наблюдения и разыскала нападавшего. В ближайшие дни ему будут предъявлены обвинения.

По информации "Мако", в ноябре в парке Левински было совершено вооруженное ограбление: угрожая ножом двое 16-летних подростков украли электрический велосипед. Хулиганы арестованы.

Офицер по делам несовершеннолетних отделения полиции "Шарет" Глеб Курбатов в беседе с редакцией "Мако" заверил, что полиция серьезно относится к происходящему и принимает меры по обузданию преступности, защите граждан и владельцев бизнесов.