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Израиль

Стратегия второго этапа войны. Видеокомментарий Давида Шарпа

Обзор
время публикации: 03 марта 2025 г., 17:55 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 17:55
Давид Шарп
Стратегия второго этапа войны. Видеокомментарий Давида Шарпа
Фото NEWSru.co.il

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле, и деятельностью ЦАХАЛа.

В этом выпуске: новая инициатива по обмену заложников и её влияние на динамику конфликта.

На повестке дня – предложение, согласованное между Израилем и США, о первом этапе сделки с ХАМАСом. Согласно этому плану, стороны продлевают перемирие на 50 дней – на весь месяц Рамадан и до окончания Песаха, а в обмен ХАМАС обязуется освободить примерно половину живых израильских заложников.

Как это предложение влияет на ход войны? Почему ХАМАС проявляет скептицизм и подозревает затягивание времени? Какие стратегические шаги готов предпринять Израиль, если соглашение не будет достигнуто?

А также, какова вероятность того, что Израиль решится на сухопутную операцию в Газе? И почему этот шаг может радикально изменить ситуацию на поле боя?

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".

Израиль
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