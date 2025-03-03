Стратегия второго этапа войны. Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле, и деятельностью ЦАХАЛа.

В этом выпуске: новая инициатива по обмену заложников и её влияние на динамику конфликта.

На повестке дня – предложение, согласованное между Израилем и США, о первом этапе сделки с ХАМАСом. Согласно этому плану, стороны продлевают перемирие на 50 дней – на весь месяц Рамадан и до окончания Песаха, а в обмен ХАМАС обязуется освободить примерно половину живых израильских заложников.

Как это предложение влияет на ход войны? Почему ХАМАС проявляет скептицизм и подозревает затягивание времени? Какие стратегические шаги готов предпринять Израиль, если соглашение не будет достигнуто?

А также, какова вероятность того, что Израиль решится на сухопутную операцию в Газе? И почему этот шаг может радикально изменить ситуацию на поле боя?

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".