Хаос в Кнессете из-за отказа охраны пустить семьи погибших в гостевую галерею

Перед началом заседания "40 подписей", на котором в присутствии главы правительства Биньямина Нетаниягу обсуждается вопрос о создании государственной комиссии по расследованию провала 7 октября, семьи, входящие в организацию "Совет октября", не были допущены в гостевую галерею, расположенную над залом пленарных заседаний.

Как сообщает "Гаарец", охрана Кнессета аргументировала отказ тем, что вход посетителей на галерею ограничен только 15 людьми, хотя представители семей погибших утверждают, что они заблаговременно подали поименный список всех посетителей и попросили никого не дискриминировать.

На определенном этапе отец погибшего потерял сознание и упал на пол в вестибюле, начался хаос, родственники погибших начали кричать на охрану Кнессета и оскорблять генерального директора Кнессета Моше Эдри, а затем они начали читать поминальную молитву Кадиш в память о погибших.

Все это не обошлось без реакций со стороны оппозиции: лидер "Еш Атид" Яир Лапид обвинил правительство и спикера Кнессета Амира Охану в пренебрежении семьями погибших в "черную субботу", заявив, что "никто еще так не позорил израильский парламент".

После скандала и множества возмущенных отзывов в СМИ и социальных сетях, охрана Кнессета впустила всех родственников погибших в гостевую галерею.