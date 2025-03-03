Теракт в Хайфе совершил житель Шфарама в возрасте около 20 лет

Теракт с ножом на центральной автобусной станции "Лев а-Мифрац" в Хайфе совершил израильский араб, житель Шфарама в возрасте около 20 лет. Об этом сообщил военный корреспондент КАН-"Хадашот" Итай Блюменталь.

По словам свидетелей, террорист вышел из автобуса и накинулся на людей с ножом. В результате теракта был убит мужчина в возрасте около 70 лет, трое получили тяжелые ранения, пожилая женщина получила ранения средней степени тяжести. Террорист был нейтрализован.