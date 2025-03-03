x
03 марта 2025
|
последняя новость: 12:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 марта 2025
|
03 марта 2025
|
последняя новость: 12:30
03 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Теракт в Хайфе совершил житель Шфарама в возрасте около 20 лет

Хайфа
Теракт
время публикации: 03 марта 2025 г., 11:19 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 12:08
Теракт в Хайфе совершил житель Шфарама в возрасте около 20 лет
Пресс-служба полиции Израиля

Теракт с ножом на центральной автобусной станции "Лев а-Мифрац" в Хайфе совершил израильский араб, житель Шфарама в возрасте около 20 лет. Об этом сообщил военный корреспондент КАН-"Хадашот" Итай Блюменталь.

По словам свидетелей, террорист вышел из автобуса и накинулся на людей с ножом. В результате теракта был убит мужчина в возрасте около 70 лет, трое получили тяжелые ранения, пожилая женщина получила ранения средней степени тяжести. Террорист был нейтрализован.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook