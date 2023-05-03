ЦАХАЛ опубликовал список целей, пораженных в секторе Газы в ответ на ракетные обстрелы. Фото, видео

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала иллюстрированный список объектов террористической организации ХАМАС, которые были атакованы в ночь на 3 мая в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.

Согласно сообщению ЦАХАЛа, в Газе самолетами и вертолетами израильских ВВС были атакованы: тренировочный лагерь боевиков террористической организации ХАМАС, склад оружия и два военных комплекса этой организации (в том числе комплекс ВМС ХАМАСа), а также подземный туннель.

Ранее самолеты ВВС нанесли удары по тренировочному комплексу и базе ХАМАСа, на территории которой находились мастерская по производству оружия и военный склад.

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ЦАХАЛ отмечает, что объекты боевиков ХАМАСа находились в непосредственной близости от гражданских объектов – школ, мечетей, больниц, заправочных станций, зон отдыха. Сведений о причинении существенного ущерба гражданским объектам из Газы не поступало. В то же время, источники в Газе подтверждают нанесение значительного ущерба объектам ХАМАСа.

Израиль возлагает на ХАМАС, контролирующий Газу, ответственность за любые враждебные действия с территории сектора.

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Поздно вечером 2 мая пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что израильская армия в ответ на ракетные обстрелы наносят удары по целям в секторе Газы.

ХРОНОЛОГИЯ

05:30. В нескольких населенных пунктах около границы сектора Газы вновь были слышны сигналы "Цева адом", предупреждающие о возможных ракетно-минометных обстрелах. В частности, тревога прозвучала в поселке Нир-Ам.

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05:00. Сведения о достижении соглашения о прекращения огня в Газе опубликованы также агентством Reuters. Отмечается, что этому способствовали усилия со стороны ООН, Катара и Египта.

04:00. Катарский телеканал "Аль-Джазира" передает, что около 4 утра 3 мая было достигнуто соглашение о прекращении огня между израильскими военными и палестинскими группировками в Газе. Власти Израиля эту информацию не комментируют. Формальных подтверждений не поступало и со стороны ХАМАСа. По данным "Аль-Джазиры", соглашение достигнуто при посредничестве Катара и Египта.

04:00. Одна ракета упала во дворе жилого дома в поселке Хоф Ашкелон. Никто не пострадал.

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03:30. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает некоторые подробности очередной серии ударов по целям в секторе Газы в ответ на ракетные обстрелы израильской территории. Согласно сообщению ЦАХАЛа, в Газе самолетами и вертолетами израильских ВВС были атакованы: тренировочный лагерь боевиков террористической организации ХАМАС, склад оружия и два военных комплекса этой организации (в том числе комплекс ВМС ХАМАСа), а также подземный туннель.

03:00. В Ашкелоне вновь слышна сирена "Цева адом". Сигналы, предупреждающие о ракетных обстрелах, также прозвучали в ряде населенных пунктов около границы сектора Газы. В частности, сигналы "Цева адом" были слышны в поселках Кармия и Зиким. Примерно в 3:15 снова "Цева адом" в Ашкелоне, Кармии, Зикими, Натив а-Асара.

02:30. Предупреждение о ракетном обстреле "Цева адом" было активировано в городе Ашкелон. Сигналы "Цева адом" были также слышны в ряде населенных пунктов около Ашкелона и около границы с сектором Газы. В частности, сигналы тревоги прозвучали в поселках Зиким и Кармия, а также на КПП "Эрез".

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02:00. Пресс-служба Армии обороны Израиля объявила о нанесении новой серии ударов по целям в секторе Газы.

01:00. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты ВВС нанесли удары по тренировочному комплексу и базе ХАМАСа, на территории которой находились мастерская по производству оружия и военный склад.

Также целями атаки стали два объекта по производству боеприпасов, завод по производству бетона, продукция которого использовалась для строительства военной инфраструктуры, а также база военно-морских сил ХАМАСа.

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Одной из целей в южной части сектора стал подземный туннель террористической организации.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что удар по объектам террора в секторе Газы был нанесен в ответ на ракетные обстрелы израильской территории с целью не допустить усиления террористической группировки. В Израиле считают ХАМАС ответственным за все происходящее в секторе Газы, и именно он будет расплачиваться за создание угрозы безопасности государства Израиль.

00:00. По данным хамасовского "Палестинского информационного центра", силы ПВО "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАС) обстреливают израильские самолеты ракетами "земля-воздух".

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В это же время возобновились ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. Сигналы "Цева адом" звучали в Сдероте и находящихся недалеко от границы кибуцах и мошавах.

23:00. Согласно сообщениям в палестинских источниках, ЦАХАЛ наносит удары с воздуха по целям на севере и на юге палестинского анклава. Корреспондент издания "Кудс-Пресс" из Газы передал, что часть атак осуществляется израильскими ВВС с помощью беспилотников. В частности, с БПЛА были запущены не менее четырех ракет по тренировочному лагерю ХАМАСа к западу от города Газа.

Террористы мстят израильтянам за смерть Хадра Аднана. Фоторепортаж

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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

К новому витку палестино-израильского конфликта привела смерть одного из лидеров и символов террористической организации "Исламский джихад" Хадра Аднана, голодавшего около трех месяцев после ареста. Вскоре после публикации о его смерти из Газы были выпущены три ракеты. Все они упали на открытой местности. Система ПРО "Железный купол" не была задействована для перехвата этих ракет.

"Исламский джихад" и другие группировки объявили, что начинают мстить израильтянам за его смерть.

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Ракетные обстрелы возобновились в 15:30. В сторону израильских населенных пунктов были запущены 22 ракеты, из которых 16 упали на открытой местности, четыре были перехвачены "Железным куполом", и три упали в городской черте. Одна из ракет попала в строящийся дом. Были ранены трое иностранных рабочих, один из них получил травмы средней тяжести. В общей сложностью за медицинской помощью в больницу "Барзилай" обратились 12 человек.

Более десятка ракет были запущены из Газы в течение вечера, большая часть из них упала либо на открытой местности, либо на территории сектора Газы.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу провел оперативное совещание с представителями системы безопасности. Израильские СМИ, ссылаясь на источник, который участвовал в совещании, передали, что ЦАХАЛ готовится к серьезному ответу. При этом источник отметил, что операция ЦАХАЛа может продлиться больше суток.

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Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2023 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2023-й год.

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Май. Около 50 ракет, 5 перехвачены "Железным куполом". 12 раненых, погибших нет.

Апрель. 50 ракет, 4 перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

Март. 2 ракеты. Погибших и раненых нет.

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Февраль. 15 ракет, 7 ракет перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

Январь. 7 ракет, 3 перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

2022-й год. Более 500 ракет. Свыше 200 ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибших нет. Двое раненых.

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2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

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2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

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2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

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2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

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2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

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2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

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2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.