Террористы мстят израильтянам за смерть Хадра Аднана. Фоторепортаж

Фото: Flash90, AP, пресс-службы

2 мая террористами из Газы вновь был обстрелян ракетами израильский город Сдерот, расположенный в Западном Негеве, в нескольких километрах от границы с сектором. Несколько ракет попали в жилые районы и по строящемуся зданию. Есть раненые. Были обстреляны и другие приграничные районы.

Поводом для обстрелов стала смерть одного из лидеров "Исламского джихада" Хадра Аднана, умершего после почти трехмесячной голодовки.

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