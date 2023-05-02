Террористы мстят израильтянам за смерть Хадра Аднана. Фоторепортаж
время публикации: | последнее обновление:
Фото: Flash90, AP, пресс-службы
2 мая террористами из Газы вновь был обстрелян ракетами израильский город Сдерот, расположенный в Западном Негеве, в нескольких километрах от границы с сектором. Несколько ракет попали в жилые районы и по строящемуся зданию. Есть раненые. Были обстреляны и другие приграничные районы.
Поводом для обстрелов стала смерть одного из лидеров "Исламского джихада" Хадра Аднана, умершего после почти трехмесячной голодовки.
adv_11 m_ar_1
Подробности
adv_12 rimma_dw_d
adv_13 rimma_dw_m
adv_14 article_video
adv_15 ar_middle_wwh
adv_16 ar_middle_yandex
adv_17 ar_middle_mobile_yandex