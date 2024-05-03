ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты террористов в четырех районах на юге Ливана

Истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали террористические объекты "Хизбаллы" на юге Ливана.

В частности, были атакованы военные здания в районах Кфар-Кила и Марун ар-Рас, а также террористическая инфраструктура в районах Бинт-Джбейль и Итарун.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хизбаллы" в районе Маркаба на юге Ливана.