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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты террористов в четырех районах на юге Ливана

время публикации: 03 мая 2024 г., 19:45 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 19:47

Истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали террористические объекты "Хизбаллы" на юге Ливана.

В частности, были атакованы военные здания в районах Кфар-Кила и Марун ар-Рас, а также террористическая инфраструктура в районах Бинт-Джбейль и Итарун.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хизбаллы" в районе Маркаба на юге Ливана.

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ЦАХАЛ атаковал объекты "Хизбаллы" в южном Ливане