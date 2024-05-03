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Израиль

ЦАХАЛ атаковал объекты "Хизбаллы" в южном Ливане

время публикации: 03 мая 2024 г., 16:51 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 17:04
ЦАХАЛ атаковал объекты "Хизбаллы" в южном Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хизбаллы" в районе Маркаба на юге Ливана.

Также артиллерия ЦАХАЛа атаковала опасный объект в районе Альма аш-Шааб.

В ночь на 3 мая силы ЦАХАЛа нанесли удары по двум зданиям, используемым террористами в военных целях, в районе Айта аш-Шааб.

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