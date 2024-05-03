В Нетании убит лидер крупной ОПГ. Полиция опасается криминальной войны

Мужчина, застреленный поздно вечером в четверг, 2 мая, в Нетании, был опознан как 33-летний Омри Зуарец, лидер одной из ведущих организованных преступных группировок, действующих в районе Нетании.

По оценкам следствия, его убийство стало местью за неудачное покушение трехнедельной давности, когда взрывное устройство сработало в машине после того, как из нее вышли члены конкурирующей группировки.

В полиции опасаются резкого роста количества жертв в результате криминальной войны, которая может развернуться после убийства Зуареца за передел сфер влияния в Нетании.