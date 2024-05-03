В Нетании убит лидер крупной ОПГ. Полиция опасается криминальной войны
время публикации: 03 мая 2024 г., 09:45 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 09:45
Мужчина, застреленный поздно вечером в четверг, 2 мая, в Нетании, был опознан как 33-летний Омри Зуарец, лидер одной из ведущих организованных преступных группировок, действующих в районе Нетании.
По оценкам следствия, его убийство стало местью за неудачное покушение трехнедельной давности, когда взрывное устройство сработало в машине после того, как из нее вышли члены конкурирующей группировки.
В полиции опасаются резкого роста количества жертв в результате криминальной войны, которая может развернуться после убийства Зуареца за передел сфер влияния в Нетании.
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