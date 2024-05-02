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Израиль

Стрельба в Нетании, убит мужчина

время публикации: 02 мая 2024 г., 23:54 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 23:54
Стрельба в Нетании, убит мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

В четверг вечером жители Нетании сообщили в полицию о выстрелах на улице Мордехай Маклеф. Выехавшие на место происшествия полицейские обнаружили в автомобиле раненого мужчину, он скончался до приезда "скорой". Парамедики "Маген Давид Адом" констатировали его смерть.

Парамедики передали, что убитому около 30 лет.

Пресс-служба полиции передала, что личность мужчины пока не установлена. На месте происшествия находятся крупные силы полиции, работают криминалисты. Ведется розыск стрелявшего.

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