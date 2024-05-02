Стрельба в Нетании, убит мужчина
время публикации: 02 мая 2024 г., 23:54 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 23:54
В четверг вечером жители Нетании сообщили в полицию о выстрелах на улице Мордехай Маклеф. Выехавшие на место происшествия полицейские обнаружили в автомобиле раненого мужчину, он скончался до приезда "скорой". Парамедики "Маген Давид Адом" констатировали его смерть.
Парамедики передали, что убитому около 30 лет.
Пресс-служба полиции передала, что личность мужчины пока не установлена. На месте происшествия находятся крупные силы полиции, работают криминалисты. Ведется розыск стрелявшего.
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