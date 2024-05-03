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Израиль

ЦАХАЛ в ночь на 3 мая действовал в районах Шхема и Хеврона

время публикации: 03 мая 2024 г., 07:15 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 07:18
ЦАХАЛ в ночь на 3 мая действовал в районах Шхема и Хеврона
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 3 мая действовали в Шхеме, в Хевроне и около Хеврона (в Аль-Аррубе).

Происходили столкновения. Задержаны подозреваемые.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 3 мая.

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