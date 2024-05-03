ЦАХАЛ в ночь на 3 мая действовал в районах Шхема и Хеврона
время публикации: 03 мая 2024 г., 07:15 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 07:18
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 3 мая действовали в Шхеме, в Хевроне и около Хеврона (в Аль-Аррубе).
Происходили столкновения. Задержаны подозреваемые.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.
Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 3 мая.
Ссылки по теме