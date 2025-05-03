Силы ЦАХАЛа действуют в районе Шуджаийи

Бойцы 16-й бригады под командованием 252-й дивизии действуют в районе Шуджаийи.

На данный моментими обнаружены и уничтожены объекты террористической инфраструктуры, ликвидированы десятки боевиков в этом районе и изъято большое количество оружия, принадлежащего террористической организации ХАМАС.

Кроме того, был уничтожен склад оружия ХАМАСа.

Силы ЦАХАЛа продолжат действовать против террористических организаций в секторе Газы, чтобы защитить граждан и жителей приграничных районов.