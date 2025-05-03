Ночью силы ЦАХАЛа задержали в Шхеме и Тубасе двух подозреваемых в подстрекательстве в социальных сетях, призывавших к продолжению поджогов и терактов.

Первый подозреваемый, житель Шхема, публиковал в социальных сетях материалы, связанные с пожарами, в которых публично одобрял убийство евреев. Второй подозреваемый, житель Тубаса, публиковал подстрекательские высказывания аналогичного характера, включая призывы к насилию и открыто поддерживая ХАМАС.