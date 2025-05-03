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Израиль

Силы ЦАХАЛа задержали в Шхеме и Тубасе двух подозреваемых в подстрекательстве

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 03 мая 2025 г., 20:14 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 20:14
Силы ЦАХАЛа задержали в Шхеме и Тубасе двух подозреваемых в подстрекательстве
Пресс-служба ЦАХАЛа

Ночью силы ЦАХАЛа задержали в Шхеме и Тубасе двух подозреваемых в подстрекательстве в социальных сетях, призывавших к продолжению поджогов и терактов.

Первый подозреваемый, житель Шхема, публиковал в социальных сетях материалы, связанные с пожарами, в которых публично одобрял убийство евреев. Второй подозреваемый, житель Тубаса, публиковал подстрекательские высказывания аналогичного характера, включая призывы к насилию и открыто поддерживая ХАМАС.

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