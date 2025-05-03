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Израиль

ЦАХАЛ: в Иудее и Самарии за последний месяц задержаны 290 террористов

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 03 мая 2025 г., 19:44 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 20:03
ЦАХАЛ: в Иудее и Самарии за последний месяц задержаны 290 террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы безопасности в течение последнего месяца действовали в Иудее и Самарии с целью предотвращения террора.

Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа, добавив, что в рамках операций в этом районе были задержаны около 290 разыскиваемых, изъято около 60 единиц оружия и сотни тысяч шекелей, предназначенных для финансирования террористических организаций.

Кроме того, разрушены три дома террористов.

На севере Самарии израильские военнослужащие за последний месяц ликвидировали двух террористов, задержали 80 боевиков и уничтожили десятки взрывных устройств.

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