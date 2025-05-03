ЦАХАЛ: в Иудее и Самарии за последний месяц задержаны 290 террористов
время публикации: 03 мая 2025 г., 19:44 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 20:03
Силы безопасности в течение последнего месяца действовали в Иудее и Самарии с целью предотвращения террора.
Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа, добавив, что в рамках операций в этом районе были задержаны около 290 разыскиваемых, изъято около 60 единиц оружия и сотни тысяч шекелей, предназначенных для финансирования террористических организаций.
Кроме того, разрушены три дома террористов.
На севере Самарии израильские военнослужащие за последний месяц ликвидировали двух террористов, задержали 80 боевиков и уничтожили десятки взрывных устройств.