Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 3 мая, температура будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Возможны слабые дожди на севере и в центре страны.

В Иерусалиме – 13-22 градусов, в Тель-Авиве – 16-23, в Хайфе – 17-21, в Эйлате – 21-29, в Беэр-Шеве – 15-26, в Мицпе-Рамоне – 14-24, на побережье Мертвого моря – 21-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-24, в Ариэле – 15-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-27, на Голанских высотах – 13-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 40-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 20 км/ч).

В воскресенье-понедельник температура немного понизится, местами слабые дожди. Во вторник-четверг ожидается повышение температуры. В пятницу – жарко, шарав.