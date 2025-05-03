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Израиль

"Аль-Маядин": ЦАХАЛ возобновил удары по целям в Сирии

Сирия
время публикации: 03 мая 2025 г., 13:47 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 14:28
"Аль-Маядин": ЦАХАЛ возобновил удары по целям в Сирии
AP Photo/Ariel Schalit

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщил о возобновлении израильских ударов по целям в районе Хамы в Сирии. Согласно сообщению, удар был нанесен по базе 47-й бригады армии Асада.

В ночь на 3 мая пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильские ВВС атаковали военный объект, зенитные орудия и инфраструктуру зенитных ракет в Сирии. "Армия обороны Израиля продолжит действовать по мере необходимости для защиты граждан Государства Израиль", – говорится в заявлении ЦАХАЛа.

2 мая израильские ВВС атаковали цели в Дамаске в районе около дворца Ахмада Хусейна аш-Шараа, нового президента Сирии. Из офиса главы правительства Израиля сообщали: "Израиль совершил ночью атаку по цели недалеко от президентского дворца в Дамаске. Это четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим вывода сил безопасности с юга Дамаска и возникновения какой-либо опасности для друзской общины".

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