Пожары в Модиине и Хайфе, причины возгораний выясняются

В субботу, 3 мая, около полудня, на территории Израиля были зафиксированы два пожара.

Сильный пожар вспыхнул на территории комплекса МАТАМ в Хайфе. Он был быстро взят под контроль, пострадавших нет, однако комплексу причинен ущерб. Причины возгорания будут устанавливаться.

Также пожар вспыхнул в лесу возле Модиина. На месте работают пять пожарных расчетов, зафиксированы два очага возгорания.