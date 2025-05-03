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Израиль

Пожары в Модиине и Хайфе, причины возгораний выясняются

Пожары
время публикации: 03 мая 2025 г., 13:36 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 13:39
Пожары в Модиине и Хайфе, причины возгораний выясняются
Flash90

В субботу, 3 мая, около полудня, на территории Израиля были зафиксированы два пожара.

Сильный пожар вспыхнул на территории комплекса МАТАМ в Хайфе. Он был быстро взят под контроль, пострадавших нет, однако комплексу причинен ущерб. Причины возгорания будут устанавливаться.

Также пожар вспыхнул в лесу возле Модиина. На месте работают пять пожарных расчетов, зафиксированы два очага возгорания.

Израиль
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