Тревога в Иерусалиме и окрестностях: ракетный обстрел из Йемена

В 6:23, через несколько минут после предуведомления, тревога "Цева адом" прозвучала в Иерусалиме и окрестностях. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Йемена.

В 6:33 ЦАХАЛ уведомил, что была перехвачена ракета, летевшая из Йемена в сторону Иерусалима. Тревога была активирована в соответствии с действующими правилами.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает: во время тревоги в районе Иерусалима был травмирован 26-летний мужчина. Судя по сообщению МАДА, он получил травму по пути в убежище.

Вчера, 2 мая, хуситы неоднократно атаковали Израиль: были зафиксированы два пуска ракет в сторону Хайфы, а также запуск БПЛА. И ракеты, и беспилотник, как заявлял ЦАХАЛ, были перехвачены за пределами воздушного пространства Израиля.

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 2 мая (дважды), 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.