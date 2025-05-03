Психологический террор: ХАМАС обнародовал еще одно видео с заложником Максимом Харкиным
время публикации: 03 мая 2025 г., 18:24 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 18:45
В рамках психологического террора ХАМАС опубликовал видео, на котором виден заложник Максим Харкин.
По просьбе штаба семей похищенных, видео или его фрагменты будут опубликованы только с разрешения близких Максима.
35-летний Максим Харкин – из Тират а-Кармеля. Он – гражданин Израиля, репатриант из Украины, получивший гражданство РФ.