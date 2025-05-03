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Израиль

Психологический террор: ХАМАС обнародовал еще одно видео с заложником Максимом Харкиным

Заложники
время публикации: 03 мая 2025 г., 18:24 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 18:45
ХАМАС обнародовал еще одно видео с заложником Максимом Харкиным
Miriam Alster/FLASH90

В рамках психологического террора ХАМАС опубликовал видео, на котором виден заложник Максим Харкин.

По просьбе штаба семей похищенных, видео или его фрагменты будут опубликованы только с разрешения близких Максима.

35-летний Максим Харкин – из Тират а-Кармеля. Он – гражданин Израиля, репатриант из Украины, получивший гражданство РФ.

Израиль
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