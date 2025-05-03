Психологический террор: ХАМАС обнародовал еще одно видео с заложником Максимом Харкиным

В рамках психологического террора ХАМАС опубликовал видео, на котором виден заложник Максим Харкин.

По просьбе штаба семей похищенных, видео или его фрагменты будут опубликованы только с разрешения близких Максима.

35-летний Максим Харкин – из Тират а-Кармеля. Он – гражданин Израиля, репатриант из Украины, получивший гражданство РФ.