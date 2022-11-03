Выборы в Кнессет 25-го созыва: данные после подсчета более 93% голосов

1 ноября в 22:00 в Израиле закрылись избирательные участки и завершилось голосование в Кнессет 25-го созыва. Продолжается подсчет голосов.

ЦИК публикует к 11:38 3 ноября данные подсчета 4500709 голосов – более 93% всех голосов.

Пока результаты таковы:

"Ликуд" – 23,45% голосов

"Еш Атид" – 17,85%

"Ционут Датит" – 10,60%

"Махане Мамлахти" – 9,02%

ШАС – 8,30%

"Яадут а-Тора" – 6,00%

НДИ – 4,39%

РААМ – 4,19%

ХАДАШ-ТААЛ – 3,85%

"Авода" – 3,59%

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Не преодолевают электоральный барьер (3,25%), но близки к нему:

МЕРЕЦ – 3,15%

"Балад" – 2,96%

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Партия "Байт Иегуди" даже не приближается к электоральному барьеру (1,18%).

В случае, если какая-либо из левых/арабских партий не преодолеет электоральный барьер, право-религиозная коалиция получает очевидное преимущество для формирования коалиции. В случае, если все левые/арабские партии электоральный барьер преодолеют, формирование коалиции может сильно усложниться.

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Явка на выборах в Кнессет 25-го созыва составила 71,3% от всех граждан, обладавших правом голоса. Это самый высокий показатель с 2015 года.

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При текущем раскладе мандаты в Кнессете распределились бы так:

"Ликуд" – 31 мандат

"Еш Атид" – 24

"Ционут Датит" – 14

"Махане Мамлахти" – 12

ШАС – 11

"Яадут а-Тора" – 9

НДИ – 5

РААМ – 5

ХАДАШ-ТААЛ – 5

"Авода" – 4

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То есть право-религиозный лагерь – 65 мандатов, левоцентристский (без ХАДАШ-ТААЛ) – 50.

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Но прохождение любой дополнительной партии значительно повлияет на распределение мандатов.

2 ноября сообщалось, что Центральная избирательная комиссия завершила подсчет голосов, поданных на выборах в Кнессет 25-го созыва в обычных конвертах (речь идет о 95% голосов избирателей, принявших участие в голосовании; но пока не все данные опубликованы).

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Продолжается выборочная проверка итогов голосования на нескольких избирательных участках. В ЦИК поясняют, что проверяются не утверждения о фальсификациях, а возможность технических ошибок при записи результатов.

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В ночь на 3 ноября начался подсчет голосов, поданных в двойных конвертах. Речь идет о 425512 голосах военнослужащих, дипломатов, заключенных и госпитализированных людях.

Ожидается, что подсчет этих голосов продлится до 8 утра. После завершения подсчета вновь будет проведена выборочная поверка, а затем станут известны окончательные итоги выборов.

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9 ноября глава ЦИК судья Ицхак Амит вручит результаты выборов президенту Ицхаку Герцогу. После этого глава государства начнет консультации с главами фракций для того, чтобы принять решение о том, кому поручить формирование нового правительства.