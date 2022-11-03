После 30 лет в Кнессете партия МЕРЕЦ не преодолела электоральный барьер

Партия МЕРЕЦ не преодолела электоральный барьер и не будет представлена в Кнессете 25-го созыва. Согласно опубликованной информации, партия набрала 3,15% голосов, в то время как для преодоления электорального барьера необходимы 3,25%.

Зааве Гальон и ее партии не хватило около 4000 голосов. Их провал означает, что почти 150 тысяч голосов избирателей блока "только не Нетаниягу" пропали, так же как и голоса партии БАЛАД, которая осталась за порогом Кнессета..

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По неофициальным данным, Центризбиркому осталось подсчитать 20 тысяч голосов, поданных в двойных конвертах.

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Партия "Ционут Датит" набирает 15-й мандат, партия "Яадут а-Тора" теряет мандат и получает семь мест в Кнессете.

Как сообщалось ранее, НДИ получает шестой мандат, а "Ликуд" теряет мандат и набирает 31.

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Речь пока идет о неофициальных данных, опубликованных СМИ, а не Центризбиркомом.