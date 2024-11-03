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Израиль

Возле мошава Кфар-Урия машина сбила двоих пешеходов, женщина в тяжелом состоянии

время публикации: 03 ноября 2024 г., 16:42 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 16:42
Возле мошава Кфар-Урия машина сбила двоих пешеходов, женщина в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение о ДТП на шоссе номер 44 неподалеку от мошава Кфар-Урия, где автомобиль сбил двоих пешеходов.

В результате аварии женщина в возрасте около 60 лет получила тяжелые травмы конечностей, она находится в тяжелом состоянии, еще одна женщина в возрасте около 70 лет в состоянии средней степени тяжести с черепно-мозговой травмой, водитель машины был ранен легко.

Пострадавших отправили в больницы "Адаса Эйн-Керем" и "Шаарей-Цедек".

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