Продолжается расчистка шоссе 90 в районе Мертвого моря, заваленного в ходе наводнения

Продолжаются работы по расчистке дорожного полотна на шоссе 90, шоссе закрыто для движения транспорта на участке от Бейт а-Арава до Мацукей Даргот в обоих направлениях.

В результате ливней и сильных оползней в нескольких местах дорога непригодна для использования, водителей просят воздержаться от приезда в этот район и использовать альтернативные маршруты.

Следует выполнять указания сотрудников полиции, регулирующих движение, и при экстренных ситуациях как можно скорее звонить в полицию по телефону 100.

Об открытии шоссе для движения будет объявлено дополнительно.