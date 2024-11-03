Продолжается расчистка шоссе 90 в районе Мертвого моря, заваленного в ходе наводнения
время публикации: 03 ноября 2024 г., 16:24 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 16:24
Продолжаются работы по расчистке дорожного полотна на шоссе 90, шоссе закрыто для движения транспорта на участке от Бейт а-Арава до Мацукей Даргот в обоих направлениях.
В результате ливней и сильных оползней в нескольких местах дорога непригодна для использования, водителей просят воздержаться от приезда в этот район и использовать альтернативные маршруты.
Следует выполнять указания сотрудников полиции, регулирующих движение, и при экстренных ситуациях как можно скорее звонить в полицию по телефону 100.
Об открытии шоссе для движения будет объявлено дополнительно.
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