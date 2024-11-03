x
03 ноября 2024
|
последняя новость: 18:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 ноября 2024
|
03 ноября 2024
|
последняя новость: 18:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Продолжается расчистка шоссе 90 в районе Мертвого моря, заваленного в ходе наводнения

время публикации: 03 ноября 2024 г., 16:24 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 16:24
Продолжается расчистка шоссе 90 в районе Мертвого моря, заваленного в ходе наводнения
Пресс-служба полиции Израиля

Продолжаются работы по расчистке дорожного полотна на шоссе 90, шоссе закрыто для движения транспорта на участке от Бейт а-Арава до Мацукей Даргот в обоих направлениях.

В результате ливней и сильных оползней в нескольких местах дорога непригодна для использования, водителей просят воздержаться от приезда в этот район и использовать альтернативные маршруты.

Следует выполнять указания сотрудников полиции, регулирующих движение, и при экстренных ситуациях как можно скорее звонить в полицию по телефону 100.

Об открытии шоссе для движения будет объявлено дополнительно.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 ноября 2024

Шоссе 90 закрыто для транспорта от КПП "Даргот" до поселка Эвнат из-за оползня
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 октября 2024

Шоссе 90 в районе Рош-Пины закрыто из-за взрыва ракеты на дороге
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2024

На восстановление выгоревших из-за обстрелов "Хизбаллы" лесов уйдут годы