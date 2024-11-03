Тревога на Голанских высотах: "Подозрительная цель, летевшая с востока"

В 6:21 3 ноября в южной части Голанских высот – в поселках Нов и Хаспин – прозвучала тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле.

В 6:23 вновь тревога в южной части Голанских высот – в поселке Авней Эйтан.

В 6:29 снова тревога в южной части Голанских высот – в поселках Неот Голан, Бней Йегуда, Гиват Йоав, Эли Ад.

Позже ЦАХАЛ пояснил: поводом для тревоги стала "подозрительная цель, летевшая с востока". Заявлено, что "инцидент исчерпан".