Тревога на Голанских высотах: "Подозрительная цель, летевшая с востока"
время публикации: 03 ноября 2024 г., 06:22 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 06:53
В 6:21 3 ноября в южной части Голанских высот – в поселках Нов и Хаспин – прозвучала тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле.
В 6:23 вновь тревога в южной части Голанских высот – в поселке Авней Эйтан.
В 6:29 снова тревога в южной части Голанских высот – в поселках Неот Голан, Бней Йегуда, Гиват Йоав, Эли Ад.
Позже ЦАХАЛ пояснил: поводом для тревоги стала "подозрительная цель, летевшая с востока". Заявлено, что "инцидент исчерпан".
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