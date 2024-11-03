Спецназ ЦАХАЛа захватил иранского разведчика в Сирии: планы противника сорваны. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что бойцы спецназа "Эгоз", действуя под командованием 210-й дивизии, захватили в Сирии, недалеко от израильской границы, боевика проиранских формирований. Эта операция позволила предотвратить нападение на Израиль с сирийской территории.

Захваченный в плен Али Сулейман аль-Ааси – гражданин Сирии, житель Сайды (мухафаза Дараа) – работал на иранскую разведку и занимался сбором данных о силах ЦАХАЛа в приграничных районах.

Пленный был передан для допроса следователям 504-го подразделения управления военной разведки Израиля и дал показания.