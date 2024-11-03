x
03 ноября 2024
|
последняя новость: 19:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 ноября 2024
|
03 ноября 2024
|
последняя новость: 19:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Спецназ ЦАХАЛа захватил иранского разведчика в Сирии: планы противника сорваны. Видео

время публикации: 03 ноября 2024 г., 19:00 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 18:23
Спецназ ЦАХАЛа захватил иранского разведчика в Сирии: планы противника сорваны. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа
Спецназ ЦАХАЛа захватил иранского разведчика в Сирии: планы противника сорваны. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что бойцы спецназа "Эгоз", действуя под командованием 210-й дивизии, захватили в Сирии, недалеко от израильской границы, боевика проиранских формирований. Эта операция позволила предотвратить нападение на Израиль с сирийской территории.

Захваченный в плен Али Сулейман аль-Ааси – гражданин Сирии, житель Сайды (мухафаза Дараа) – работал на иранскую разведку и занимался сбором данных о силах ЦАХАЛа в приграничных районах.

Пленный был передан для допроса следователям 504-го подразделения управления военной разведки Израиля и дал показания.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 ноября 2024

394-й день войны: ЦАХАЛ ликвидирует командиров "Радуана" и "Нухбы". Хронология