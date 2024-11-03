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Израиль

ВМФ ЦАХАЛа перехватили беспилотник возле побережья Кейсарии

время публикации: 03 ноября 2024 г., 18:24 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 18:24
ВМФ ЦАХАЛа перехватили беспилотник возле побережья Кейсарии
Chaim Goldberg/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что над Средиземным морем, недалеко от побережья Кейсарии ракетным катером ЦАХАЛа перехвачен беспилотный летательный аппарат.

Беспилотник был сбит до того, как он пересек границу Израиля.

Отметим, что в Кейсарии находится дом семьи Нетаниягу, и он является одной из целей "Хизбаллы". 19 октября в ходе атаки "Хизбаллы" с использованием трех беспилотников, один из аппаратов врезался в здание, причинив ему значительный ущерб.

Израиль
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