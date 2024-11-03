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Израиль

Иракские боевики заявили о запуске БПЛА по цели в Иорданской долине

время публикации: 03 ноября 2024 г., 12:04 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 12:04
Иракские боевики заявили о запуске БПЛА по цели в Иорданской долине
AP Photo/File

Проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявилапосле 11 утра 3 ноября, что с помощью БПЛА атаковала некую "жизненно важную цель" в Иорданской долине.

Группировка заявляет, что это второй удар за сегодняшний день по цели в Израиле.

"Исламское сопротивление в Ираке" регулярно рапортует о запусках БПЛА и крылатых ракет в сторону Израиля. Отметим, что в последнее время атаки со стороны иракских террористов участились и стали ежедневными.

Отношение к заявлениям этой группировки изменилось после того, как ЦАХАЛ подтвердил факт попадания БПЛА в одно из строений на территории военной базы в Эйлате в ночь на 1 апреля 2024 года, а также после подтвержденного участия проиранских боевиков в Ираке в массированной атаке на Израиль 14 апреля 2024 года. Позже ЦАХАЛ неоднократно подтверждал перехват "воздушных целей, летевших с востока".

В ночь на 19 июля 2024 года с помощью БПЛА-камикадзе "Самад-3" иранского производства, запущенного из Йемена боевиками-хуситами был нанесен удар по Тель-Авиву. Погиб израильтянин. В ночью на 27 сентября 2024 года хуситы выпустили баллистическую ракету по центру Израиля (ракета была перехвачена израильской системой ПРО "Хец").

4 октября 2024 года в результате атаки с применением БПЛА, запущенного из Ирака, на севере Израиля погибли двое военнослужащих, еще трое были ранены.

Несколько раз боевиками "Исламского сопротивления в Ираке" утверждалось, что они запустили БПЛА по порту Ашдод, потом утверждалось, что ими был атакован некий морской объект на территории Израиля, затем заявлялось об ударе по хайфскому порту, дважды было заявлено об атаке на аэропорт "Бен-Гурион", были фейковые "атаки" на нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе и военную авиабазу "Пальмахим", утверждалось, что была атакована "электростанция в Тель-Авиве" и "министерство сионистской оккупационной армии" в Тель-Авиве, а также аэропорт в Хайфе, газодобывающая платформу "Левиатан" и нефтяной терминал в Ашкелоне. Данные заявления ни разу не подтверждались никакими источниками в Израиле. Были и фейковые "удары" по Эйлату. Не подтвердились заявления иракских боевиков об ударах по авиабазе Хацерим около Беэр-Шевы и по военной базе Элифелет к северу от озера Кинерет. Заявляли они также об ударе по несуществующей "базе Йохантен".

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