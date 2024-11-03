x
03 ноября 2024
|
последняя новость: 11:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 ноября 2024
|
03 ноября 2024
|
последняя новость: 11:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Иерусалиме задержан мужчина, угрожавший совершить теракт

время публикации: 03 ноября 2024 г., 10:57 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 11:01
В Иерусалиме задержан мужчина, угрожавший совершить теракт
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании жителя одного из арабских кварталов Иерусалима, мужчины примерно 30 лет, который угрожал совершить теракт с применением холодного оружия во время ссоры со своим отцом.

Подозреваемый был задержан, его арест продлен до 5 ноября.

В сообщении полиции сказано, что тот же человек подозревается в причастности к нескольким кражам, совершенным за последние дни. Речь идет о похищении детского питания в магазине и краже примерно 7000 шекелей у отца подозреваемого.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook