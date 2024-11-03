В Иерусалиме задержан мужчина, угрожавший совершить теракт

Полиция сообщает о задержании жителя одного из арабских кварталов Иерусалима, мужчины примерно 30 лет, который угрожал совершить теракт с применением холодного оружия во время ссоры со своим отцом.

Подозреваемый был задержан, его арест продлен до 5 ноября.

В сообщении полиции сказано, что тот же человек подозревается в причастности к нескольким кражам, совершенным за последние дни. Речь идет о похищении детского питания в магазине и краже примерно 7000 шекелей у отца подозреваемого.