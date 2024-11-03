В Иерусалиме задержан мужчина, угрожавший совершить теракт
время публикации: 03 ноября 2024 г., 10:57 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 11:01
Полиция сообщает о задержании жителя одного из арабских кварталов Иерусалима, мужчины примерно 30 лет, который угрожал совершить теракт с применением холодного оружия во время ссоры со своим отцом.
Подозреваемый был задержан, его арест продлен до 5 ноября.
В сообщении полиции сказано, что тот же человек подозревается в причастности к нескольким кражам, совершенным за последние дни. Речь идет о похищении детского питания в магазине и краже примерно 7000 шекелей у отца подозреваемого.