Невзлин осудил заявление издателя "Гаарец", назвавшего террористов ХАМАСа "борцами за свободу"

Совладелец газеты "Гаарец" Леонид Невзлин отмежевался от заявления издателя "Гаарец" Амоса Шокена, который обвинил Израиль в стремлении установить режим апартеида в отношении палестинцев, террористов ХАМАСа назвал "борцами за свободу". Шокен также призвал ввести санкции против Израиля.

"Хочу выразить полное несогласие с позицией издателя газеты Амоса Шокена в том, что касается событий 7 октября и нынешней войны. Его последние заявления на лондонской конференции "Гаарец" были чудовищными, неприемлемыми и бесчеловечными. Он продемонстрировал бесчувственность к жертвам и тем, кто пострадал в самый страшный день войны, похищенным, их близким и всем израильтянам", – заявил Невзлин.

"Я стал совладельцем издания "Гаарец" 13 лет назад, чтобы поддержать газету, переживавшую тяжелый период. Я убежденный сторонник ценностей либерализма и свободной прессы, и я чувствую необходимость поделиться с вами своей позицией. Заявления Амоса идут вразрез с ценностями "Гаарец", с моими ценностями и ценностями большинства журналистов и сотрудников газеты. Мне жаль, что Амос воспользовался трибуной "Гаарец" для распространения своих экстремистских взглядов, без того, чтобы подчеркнуть: это его личная позиция, а не позиция издания", – добавил Леонид Невзлин.