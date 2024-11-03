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Израиль

После публикации фото из южного Ливана депутат и офицер Кройзер был отстранен от службы

время публикации: 03 ноября 2024 г., 12:34 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 12:34
После публикации фото из южного Ливана депутат и офицер Кройзер был отстранен от службы
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат Кнессета Ицхак Кройзер из партии "Оцма Йегудит", находившийся в качестве офицера-резервиста в южном Ливане, был отстранен от службы после публикации в соцсетях фотографии с его изображением.

На снимке, который был опубликован в тг-канале журналиста Амита Сегаля, видно, что за спиной депутата и офицера на внутренней стене дома, в котором находятся военные, на иврите написано: "Здесь канцелярия депутата Кройзера".

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