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Израиль

Морская полиция оказала помощь в спасении черепахи

время публикации: 03 ноября 2024 г., 12:25 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 12:31
Морская полиция оказала помощь в спасении черепахи
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает, что в пятницу, 1 ноября, около побережья Ашкелона байдарочники и сотрудники морской полиции обнаружили черепаху, которая запуталась в нейлоновом упаковочном мешке (в таких мешках, например, сбрасывают гуманитарную помощь для жителей Газы – и зачастую они оказываются в море).

Судя по фото и видео, предоставленным пресс-службой полиции, помощь потребовалась зеленой морской черепахе (Chelonia mydas).

Для оказания помощи черепахе были вызваны специалисты из Центра спасения морских черепах при Управлении природы и парков.

Центр спасения морских черепах призывает граждан, нашедших пострадавших морских черепах, ни в коем случае не пытаться оказать им помощь самостоятельно: даже если явных повреждений на черепахе не заметно, это может привести к дополнительным травмам, кроме того, животное может страдать внутренними заболеваниями. Следует вызывать полицию, которая привлечет специалистов из Центра спасения морских черепах.

Израиль
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