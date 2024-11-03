Морская полиция оказала помощь в спасении черепахи

Полиция сообщает, что в пятницу, 1 ноября, около побережья Ашкелона байдарочники и сотрудники морской полиции обнаружили черепаху, которая запуталась в нейлоновом упаковочном мешке (в таких мешках, например, сбрасывают гуманитарную помощь для жителей Газы – и зачастую они оказываются в море).

Судя по фото и видео, предоставленным пресс-службой полиции, помощь потребовалась зеленой морской черепахе (Chelonia mydas).

Для оказания помощи черепахе были вызваны специалисты из Центра спасения морских черепах при Управлении природы и парков.

Центр спасения морских черепах призывает граждан, нашедших пострадавших морских черепах, ни в коем случае не пытаться оказать им помощь самостоятельно: даже если явных повреждений на черепахе не заметно, это может привести к дополнительным травмам, кроме того, животное может страдать внутренними заболеваниями. Следует вызывать полицию, которая привлечет специалистов из Центра спасения морских черепах.