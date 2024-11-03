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Израиль

Через 40 минут после первого сигнала тревоги на севере ЦАХАЛ сообщил, что "инцидент с БПЛА завершен"

время публикации: 03 ноября 2024 г., 18:15 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 18:15
Через 40 минут после первого сигнала тревоги на севере ЦАХАЛ сообщил, что "инцидент с БПЛА завершен"
Ayal Margolin/Flash90

В течение 40 минут сирены, предупреждающие об угрозе атаки БПЛА, звучали на севере Израиля, от Нагарии до Элиакима. ЦАХАЛ сообщил, что "инцидент завершен и можно покинуть укрытия".

ЦАХАЛ предпринимал несколько попыток перехвата воздушной цели.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что вражеский беспилотник упал возле мошава Элиаким, вызвав возгорание растительности.

По предварительной информации, в результате этого инцидента нет пострадавших или раненых.

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