Через 40 минут после первого сигнала тревоги на севере ЦАХАЛ сообщил, что "инцидент с БПЛА завершен"
время публикации: 03 ноября 2024 г., 18:15 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 18:15
В течение 40 минут сирены, предупреждающие об угрозе атаки БПЛА, звучали на севере Израиля, от Нагарии до Элиакима. ЦАХАЛ сообщил, что "инцидент завершен и можно покинуть укрытия".
ЦАХАЛ предпринимал несколько попыток перехвата воздушной цели.
Радиостанция "Кан Бет" передала, что вражеский беспилотник упал возле мошава Элиаким, вызвав возгорание растительности.
По предварительной информации, в результате этого инцидента нет пострадавших или раненых.