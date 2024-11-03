Через 40 минут после первого сигнала тревоги на севере ЦАХАЛ сообщил, что "инцидент с БПЛА завершен"

В течение 40 минут сирены, предупреждающие об угрозе атаки БПЛА, звучали на севере Израиля, от Нагарии до Элиакима. ЦАХАЛ сообщил, что "инцидент завершен и можно покинуть укрытия".

ЦАХАЛ предпринимал несколько попыток перехвата воздушной цели.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что вражеский беспилотник упал возле мошава Элиаким, вызвав возгорание растительности.

По предварительной информации, в результате этого инцидента нет пострадавших или раненых.