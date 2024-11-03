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Израиль

Биньямин Нетаниягу побывал на границе с Ливаном

время публикации: 03 ноября 2024 г., 18:06 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 19:16
Биньямин Нетаниягу побывал на границе с Ливаном
Kobi Gideon/GPO

Глава правительства Биньямин Нетаниягу на фоне продолжающихся военных действий посетил в воскресенье, 3 ноября, район границы с Ливаном и побеседовал с военнослужащими.

Вместе с командующим Северным военным округом генерал-майором Ури Гординым Нетаниягу провел оценку оперативной ситуации и обсудил продолжение военных действий в данном секторе.

В ходе своего визита Нетаниягу заявил: "С соглашением или без него, главным условием безопасного возвращения жителей севера Израиля в свои дома является выдавливание "Хизбаллы" за реку Литани, нанесение жесткого и бескомпромиссного удара при любой попытке перевооружения и жесткий ответ на любые действия против Израиля".

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