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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 3 ноября: понижение температуры, ожидаются дожди

время публикации: 03 ноября 2024 г., 05:38 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 05:45
Прогноз погоды в Израиле на 3 ноября: понижение температуры, ожидаются дожди
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 2 ноября, температура понизится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Временами ожидаются дожди от севера до Негева, возможно с грозами. Не исключены затопления в низинах.

В Иерусалиме – 14-18 градусов, в Тель-Авиве – 18-22, в Хайфе – 19-21, в Эйлате – 20-28, в Беэр-Шеве – 15-22, в Мицпе-Рамоне – 15-22, на побережье Мертвого моря – 20-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-23, в Ариэле – 16-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-22, на Голанских высотах – 16-19.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22-23 градуса, высота волн – 40-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В понедельник – прохладно, местами дожди. Во вторник-среду ожидается повышение температуры.

Израиль
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