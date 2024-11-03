Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 2 ноября, температура понизится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Временами ожидаются дожди от севера до Негева, возможно с грозами. Не исключены затопления в низинах.

В Иерусалиме – 14-18 градусов, в Тель-Авиве – 18-22, в Хайфе – 19-21, в Эйлате – 20-28, в Беэр-Шеве – 15-22, в Мицпе-Рамоне – 15-22, на побережье Мертвого моря – 20-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-23, в Ариэле – 16-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-22, на Голанских высотах – 16-19.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22-23 градуса, высота волн – 40-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В понедельник – прохладно, местами дожди. Во вторник-среду ожидается повышение температуры.