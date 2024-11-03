Из-за войны семья Ицхака Рабина попросит не проводить традиционные церемонии памяти

Семья бывшего главы правительства Ицхака Рабина планирует официально обратиться в Управление государственных церемоний с просьбой отменить в этом году традиционные мероприятия памяти премьера, объяснив это продолжением военных действий и ракетными обстрелами.

Как сообщает Ynet, в этом году церемонии памяти Ицхака Рабина должны состояться 13 ноября. Как правило, проводится официальная церемония на Горе Герцля в Иерусалиме, Кнессет также проводит специальное заседание, проводится также мероприятие в канцелярии главы правительства.

Тематические церемонии проходят в Израиле также на муниципальных уровнях, в учебных заведениях и на некоторых предприятиях. На данном этапе неизвестно, о каком именно масштабе отмены церемоний будут просить близкие премьера, который был убит в 1995 году в Тель-Авиве.