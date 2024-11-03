Премии Израиля в сфере безопасности удостоились разработчики "Пращи Давида" и БТР "Намер"

В воскресенье, 3 ноября, в присутствии президента Ицхака Герцога и министра обороны Йоава Галанта состоялась церемония вручения Премий Израиля в области безопасности.

В этом году премия присуждена: разработчикам системы перехвата баллистических и крылатых ракет, БПЛА и самолетов противника "Праща Давида"; участникам проекта "Фабрика целей" за разработку алгоритмов с использованием ИИ для планирования и подготовке к ударам ВВС ЦАХАЛа по целям; а также разработчикам тяжелого БТР "Намер".

Отмечен премией совместный проект "Мосада", концерна "Рафаэль" и ВВС ЦАХАЛа, "который внес уникальный и значительный вклад в безопасность Израиля и в его победу над врагами", – говорится в заявлении комиссии по награждениям.

Премией также удостоен сотрудник "Мосада" Л., за его вклад "в технологическую мощь государства Израиль", – говорится в заявлении комиссии по награждениям.