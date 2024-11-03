Суд разрешил к публикации имя подозреваемого в "сливах" секретных документов

По решению суда, разрешено к публикации имя ключевого подозреваемого по делу о "сливе" в прессу содержания секретных документов – это пресс-секретарь канцелярии главы правительства по вопросам армии и безопасности Эли Фельдштейн. Всего по этому делу задержаны четверо подозреваемых.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, к моменту начала расследования ШАБАКом не были известны имена и должности подозреваемых, не был известен и источник утечки.

Однако в ходе расследования удалось выяснить, что зарубежной прессе разведданные и секретные документы попадали в тот момент, когда они проходили через канцелярию премьер-министра.

Представители служб безопасности отмечают, что разглашение этой информации наносит ущерб ходу боевых действий и шансам на освобождение заложников, оно также могло поставить под угрозу жизни людей ввиду опасности раскрытия источников.