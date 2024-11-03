Тревога в Акко и около Хайфы: ракетный обстрел

В 8:05 3 ноября тревога "Цева адом" прозвучала в Акко и в Крайот (около Хайфы), а также в ряде населенных пунктов Западной и Верхней Галилеи.

По данным ЦАХАЛа, из Ливана было выпущено около 10 ракет. Некоторые из них были перехвачены, другие упали на открытой местности.

ЦАХАЛ также сообщает о перехвате воздушной цели (БПЛА), летевшей со стороны Ливана. В сообщении сказано, что цель не успела войти в воздушное пространство Израиля.

Полиция передает, что сведений о пострадавших нет.