Тревога в Акко и около Хайфы: ракетный обстрел
время публикации: 03 ноября 2024 г., 08:06 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 08:26
В 8:05 3 ноября тревога "Цева адом" прозвучала в Акко и в Крайот (около Хайфы), а также в ряде населенных пунктов Западной и Верхней Галилеи.
По данным ЦАХАЛа, из Ливана было выпущено около 10 ракет. Некоторые из них были перехвачены, другие упали на открытой местности.
ЦАХАЛ также сообщает о перехвате воздушной цели (БПЛА), летевшей со стороны Ливана. В сообщении сказано, что цель не успела войти в воздушное пространство Израиля.
Полиция передает, что сведений о пострадавших нет.