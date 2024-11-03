Тревога около Хайфы, в Западной Галилее и на Голанских высотах
время публикации: 03 ноября 2024 г., 09:00 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 09:07
Около 9:00 3 ноября тревога "Цева адом" была слышна к югу от Хайфы и во многих населенных пунктах Западной Галилеи. Предварительно: ракетный обстрел.
Тревога также прозвучала в северной части Голанских высот. Зафиксировано вторжение БПЛА.
ЦАХАЛ сообщает, что сирена к югу от Хайфы была вызвана запуском одной ракеты из Ливана.
Информация уточняется.