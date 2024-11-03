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Израиль

Тревога около Хайфы, в Западной Галилее и на Голанских высотах

время публикации: 03 ноября 2024 г., 09:00 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 09:07
Тревога около Хайфы, в Западной Галилее и на Голанских высотах
Michael Giladi/Flash90

Около 9:00 3 ноября тревога "Цева адом" была слышна к югу от Хайфы и во многих населенных пунктах Западной Галилеи. Предварительно: ракетный обстрел.

Тревога также прозвучала в северной части Голанских высот. Зафиксировано вторжение БПЛА.

ЦАХАЛ сообщает, что сирена к югу от Хайфы была вызвана запуском одной ракеты из Ливана.

Информация уточняется.

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