Тревога около Хайфы, в Западной Галилее и на Голанских высотах

Около 9:00 3 ноября тревога "Цева адом" была слышна к югу от Хайфы и во многих населенных пунктах Западной Галилеи. Предварительно: ракетный обстрел.

Тревога также прозвучала в северной части Голанских высот. Зафиксировано вторжение БПЛА.

ЦАХАЛ сообщает, что сирена к югу от Хайфы была вызвана запуском одной ракеты из Ливана.

Информация уточняется.