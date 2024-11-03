После похищения человека в Бат-Яме задержаны десять подозреваемых

Полиция сообщила о завершении расследования обстоятельств похищения и избиений молодого мужчины в Бат-Яме. Были задержаны десять подозреваемых – мужчины 20-40 лет, жители Яффо и Бат-Яма.

Следствием установлено, что поздно вечером 19 сентября 2024 года поздним вечером в Бат-Яме четверо мужчин в масках, угрожая огнестрельным оружием, напали на потерпевшего, который находился в автомобиле. У него отобрали мобильный телефон и несколько тысяч шекелей, а затем увезли и удерживали "на ферме" в районе Ришон ле-Циона, где его содержали в контейнере. На "ферму" прибыли другие участники банды. Над похищенным издевались, его избивали и нанесли ему ранения ножом, испражнялись на него и заставляли целовать ноги.

Через несколько часов избитого и раненого мужчину похитители довезли на автомобиле до Холона, где он самостоятельно обратился в больницу "Вольфсон".

Позже похитители выложили в Tik Tok видеоролики, на которых показаны издевательства над похищенных.

Следствием установлено, что поводом для похищения был "финансовый спор", связанный с продажей наркотиков.

Полиция просит суд оставить всех задержанных под стражей до завершения судебного разбирательства по этому делу.