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    В Израиле

    На фоне утверждения плана приема евреев из России Израиль не впускает супругов возвращающихся израильтян

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    На фоне утверждения плана приема евреев из России Израиль не впускает супругов возвращающихся израильтян
    Arie Leib Abrams/Flash90

    Граждане Израиля, прилетающие из России с семьями, в аэропорту имени Бен-Гуриона сталкиваются с тем, что их супругов и детей не впускают в страну.

    Редакция NEWSru.co.il получила сообщения от нескольких семей, где один из супругов является гражданином Израиля, а второй – нет. После длительных допросов нееврейские супруги были депортированы из страны.

    Одна из таких историй была опубликована в газете "Гаарец". Речь идет о депортации из Израиля женщины с рассеянным склерозом и ее 13-летнего сына. Это семья гражданина Израиля Давида Эвен Това, который вернулся в страну вместе с женой Юлией и сыном Биньямином, однако на границе Юлию и Биньямина задержали для допроса, продержали пять часов и отправили обратным рейсом в Стамбул.

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    Наша редакция обратилась в Управление регистрации населения и иммиграции с просьбой объяснить причину депортации из страны супругов израильтян. В Управлении нам заявили, что эти семьи нарушают формальную процедуру оформления гражданства супругам израильских граждан. Гражданин Израиля, проживающий за границей, в случае брака и рождения детей должен сообщить об этом в израильское консульство по месту жительства. В противном случае пограничная служба может отказать супругу гражданина Израиля во въезде в страну.

    При этом 2 октября на заседании правительства был утверждён план приема евреев и членов их семей из Украины, России и Беларуси, подготовленный на прошлой неделе министерством алии и интеграции и министерством финансов. Программа рассчитана на граждан Украины, России и Беларуси, подпадающих под Закон о возвращении, и намеренных урегулировать свой статус после приезда в Израиль. Программа была разработана в связи с тем, что российские евреи, опасаясь попасть под объявленную в России мобилизацию, стремятся репатриироваться в Израиль, не дожидаясь очереди в консульство по месту жительства. Отметим, что двойное гражданство не освобождает в России от мобилизации. То есть россияне с гражданством Израиля точно так же являются военнообязанными (даже если они ранее служили в ЦАХАЛе).

    Итак, если граждане России, попадающие под Закон о возвращении, имеют право ввести в Израиль свои семьи, то процедура возвращения в Израиль людей, которые уже являются израильскими гражданами, выглядит в настоящий момент малореальной, поскольку оформление документов на семью в консульстве по месту жительства в настоящий момент может занять многие месяцы.

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    Редакция NEWSru.co.il обратилась в канцелярию министра внутренних дел Айелет Шакед (в подчинении МВД находится пограничная служба Израиля), с вопросом о том, не намерена ли министр на фоне решений правительства облегчить въезд в страну супругам израильтян. Канцелярия Шакед оставила наше обращение без ответа.

    Из канцелярий авторов программы по приему российских евреев, министра финансов Авигдора Либермана и министра алии и интеграции Пнины Тамене-Шете, нам сообщили, что "проверяют этот вопрос".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 2 Октября 2022
    Правительство утвердило план приема евреев и их семей из Украины, России и Беларуси
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 Сентября 2022
    С 21 сентября в Израиль прибыли около 900 репатриантов и лиц с правом на репатриацию из России
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