ЦАХАЛ и ШАБАК официально подтвердили ликвидацию в Газе участника линча в Рамалле 2000 года

ЦАХАЛ и ШАБАК официально подтвердили ликвидацию в Дир аль-Балахе, в центре сектора Газы Абдул-Азиза Сауалхи – участника линча в Рамалле 12 октября 2000 года, когда толпа арабов убила резервистов Вадима Нуржица и Йосефа Авраами.

В сообщении ЦАХАЛа и ШАБАКа указано, что террористу было 43 года. Он родом из Дир-Джарира (около Рамаллы).

Источники в Газе еще утром 3 октября сообщали, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в Дир аль-Балахе, в центре сектора, был ликвидирован Абдул-Азиз Сауалхи – участник линча в Рамалле 12 октября 2000 года. Именно он был изображен на широко растиражированной фотографии показывающим из окна окровавленные ладони.

Позже Абдул-Азиз Сауалхи был арестован и приговорен к пожизненному заключению. Однако в рамках "сделки Шалита" в 2011 году он вышел на свободу вместе с еще более 1000 террористов. При этом его депортировали в Газу, где он жил последние 13 лет.

Судя по публикуемой информации, Абдул-Азиз Сауалхи был уничтожен рано утром 3 октября 2024 года.