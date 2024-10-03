В Газе уничтожен участник линча в Рамалле 2000 года

Источники в Газе сообщают, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в Дир аль-Балахе, в центре сектора, был ликвидирован Абдул-Азиз Сауалхи – участник линча в Рамалле 12 октября 2000 года, когда толпа арабов убила резервистов Вадима Нуржица и Йосефа Авраами. Именно он был изображен на широко растиражированной фотографии показывающим из окна окровавленные ладони.

Позже Абдул-Азиз Сауалхи был арестован и приговорен к пожизненному заключению. Однако в рамках "сделки Шалита" в 2011 году он вышел на свободу вместе с еще более 1000 террористов. При этом его депортировали в Газу, где он жил последние 13 лет.