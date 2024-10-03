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Израиль

В Газе уничтожен участник линча в Рамалле 2000 года

время публикации: 03 октября 2024 г., 08:03 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 08:31
В Газе уничтожен участник линча в Рамалле 2000 года
Abed Rahim Khatib/Flash90

Источники в Газе сообщают, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в Дир аль-Балахе, в центре сектора, был ликвидирован Абдул-Азиз Сауалхи – участник линча в Рамалле 12 октября 2000 года, когда толпа арабов убила резервистов Вадима Нуржица и Йосефа Авраами. Именно он был изображен на широко растиражированной фотографии показывающим из окна окровавленные ладони.

Позже Абдул-Азиз Сауалхи был арестован и приговорен к пожизненному заключению. Однако в рамках "сделки Шалита" в 2011 году он вышел на свободу вместе с еще более 1000 террористов. При этом его депортировали в Газу, где он жил последние 13 лет.

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