Ликвидирован один из руководитель проекта высокоточных ракет "Хизбаллы"

Армия обороны Израиля сообщает об удачной операции по ликвидации одного из руководителей проекта по производству высокоточных ракет в террористической организации "Хизбалла". Операция была осуществлена в районе Бейрута в начале недели, и после получения подтверждений уничтожения террориста информация об операции разрешена к публикации.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, истребители ВВС Израиля нанесли точечный удар по разведывательному отделу "Хизбаллы" в районе Бейрута, уничтожив Мухаммада Юсефа Аниси, который руководил управлением по производству оружия в шиитской террористической организации "Хизбалла".

Аниси был одним из руководителей проекта по производству высокоточных ракет в Ливане, он обладал знаниями и технологическими возможностями в сфере производства вооружений.

Мухаммад Юсеф Аниси присоединился к "Хизбалле" более 15 лет назад, он был специалистам в сфере машиностроения и продолжал учиться для применения своих знаний и навыков в улучшении и укреплении стратегических средств ведения войны.