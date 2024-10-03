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Израиль

Ликвидирован один из руководитель проекта высокоточных ракет "Хизбаллы"

время публикации: 03 октября 2024 г., 23:01 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 23:08
Ликвидирован один из руководитель проекта высокоточных ракет "Хизбаллы"
AP Photo/Hussein Malla

Армия обороны Израиля сообщает об удачной операции по ликвидации одного из руководителей проекта по производству высокоточных ракет в террористической организации "Хизбалла". Операция была осуществлена в районе Бейрута в начале недели, и после получения подтверждений уничтожения террориста информация об операции разрешена к публикации.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, истребители ВВС Израиля нанесли точечный удар по разведывательному отделу "Хизбаллы" в районе Бейрута, уничтожив Мухаммада Юсефа Аниси, который руководил управлением по производству оружия в шиитской террористической организации "Хизбалла".

Аниси был одним из руководителей проекта по производству высокоточных ракет в Ливане, он обладал знаниями и технологическими возможностями в сфере производства вооружений.

Мухаммад Юсеф Аниси присоединился к "Хизбалле" более 15 лет назад, он был специалистам в сфере машиностроения и продолжал учиться для применения своих знаний и навыков в улучшении и укреплении стратегических средств ведения войны.

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