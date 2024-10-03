Герци А-Леви: "Мы уничтожим инфраструктуру "Хизбаллы" и не дадим ей вернуться"

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви провел оценку ситуации в расположениях 98 и 36 дивизии, действующих в настоящий момент на юге Ливана. Он подчеркнул, что в течение всего праздника Рош а-Шана израильские военнослужащие продолжают активно сражаться в Ливане и на других фронтах.

"Сегодня я встретился с командирами 98 и 36 дивизий, которые сражаются сейчас в Ливане с очень важной целью – с целью восстановления безопасности на севере Израиля и возвращения жителей севера в свои дома после более чем года эвакуации", – заявил он.

По словам А-Леви, для возвращения эвакуированных жителей необходимо полностью уничтожить террористическую инфраструктуру "Хизбаллы", созданную за эти годы в приграничных районах. Он отметил, что "Хизбалла" много лет готовилась к осуществлению мегатеракта, подобного осуществленному ХАМАСом в "черную субботу" 7 октября – одновременного прорыва массы террористов на территорию Израиля для геноцида израильского населения.

"Мы полны решимости уничтожить террористическую инфраструктуру и ликвидировать находящихся там террористов, – подчеркнул глава Генштаба ЦАХАЛа. – И мы не позволим "Хизбалле" обосноваться в этих местах в будущем. Мы наносим мощные удары по "Хизбалле" в Бейруте, в Ливанской долине, на юге Ливана, и мы продолжим их".

"Наши силы в Ливане уничтожают все больше и больше террористов, и каждое наше боестолкновение завершается нашей победой, – подчеркнул Герци А-Леви. – Наши бойцы подготовлены и обучены лучше, чем когда-либо, они накопили опыт ведения боев в секторе Газы, и их преимущество над противником на поле боя очевидно. Войска сопровождают огнем с воздуха и с земли, и наши бойцы сражаются с мужеством и упорством".

Глава Генштаба отметил, что он увидел сегодня первые результаты боев, в которых мы потеряли наших героических бойцов. "Я встретился с командирами, которые под огнем шли вперед, вели своих подчиненных и сражались вместе с ними, храбро подавляя врага, – подчеркнул А-Леви. – Я встретился с резервистами, которые оставили свои дома, свои семьи и свою работу, и находятся сейчас здесь с нами. Это бойцы с большим опытом, с внушительными знаниями и мотивацией. Я полон признательности к резервистам, к бойцам, к нашим солдатам и командирам срочной службы, ко всем их семьям".

"Мы продолжим борьбу на всех фронтах, чтобы в течение нового года усилить и укрепить безопасность Государства Израиль", – заключил свою речь глава Генерального штаба ЦАХАЛа.