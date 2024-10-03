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Израиль

ЦАХАЛ отчитался об уничтожении штаба разведки и коммуникаций "Хизбаллы" в Бейруте

время публикации: 03 октября 2024 г., 16:45 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 16:51
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что некоторое время назад в Бейруте был нанесен удар по штабу разведки и коммуникаций "Хизбаллы", а не "информационный центр", как сообщал ранее связанный с "Хизбаллой" телеканал "Аль-Маядин".

По сообщению ЦАХАЛа, истребители ВВС Израиля на основе собранной военной разведкой информации нанесли удар по зданию, в котором располагался разведывательный штаб "Хизбаллы", включая оперативные подразделения, технические средства слежения и сбора информации, командование и другую инфраструктуру.

Штаб разведки это центральный разведывательный орган "Хизбаллы", отвечающий за создание разведывательной картины об Израиле и об израильских военных и гражданских объектах. Разведывательный штаб руководит всей разведывательной деятельностью "Хизбаллы" против Израиля и концентрирует возможности группировки по сбору информации.

Израиль
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