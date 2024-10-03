ЦАХАЛ отчитался об уничтожении штаба разведки и коммуникаций "Хизбаллы" в Бейруте

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что некоторое время назад в Бейруте был нанесен удар по штабу разведки и коммуникаций "Хизбаллы", а не "информационный центр", как сообщал ранее связанный с "Хизбаллой" телеканал "Аль-Маядин".

По сообщению ЦАХАЛа, истребители ВВС Израиля на основе собранной военной разведкой информации нанесли удар по зданию, в котором располагался разведывательный штаб "Хизбаллы", включая оперативные подразделения, технические средства слежения и сбора информации, командование и другую инфраструктуру.

Штаб разведки это центральный разведывательный орган "Хизбаллы", отвечающий за создание разведывательной картины об Израиле и об израильских военных и гражданских объектах. Разведывательный штаб руководит всей разведывательной деятельностью "Хизбаллы" против Израиля и концентрирует возможности группировки по сбору информации.