Ракетный обстрел Метулы: сработала тревога
время публикации: 03 октября 2024 г., 18:13 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 18:37
Ракетная тревога сработала в Метуле. Вскоре из Ливана обстреляны также приграничные населенные пункты Авивим и Ирон.
Сообщается, что в районе Метулы было зафиксировано падение около 20 ракет. В результате обстрелов начался пожар, тушением которого занимаются пожарные расчеты.
В результате ракетного обстрела в Метуле отключено электроснабжение. Напомним, днем ранее город был объявлен закрытой военной зоной в связи с эскалацией обстановки на границе.