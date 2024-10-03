Ракетный обстрел Метулы: сработала тревога

Ракетная тревога сработала в Метуле. Вскоре из Ливана обстреляны также приграничные населенные пункты Авивим и Ирон.

Сообщается, что в районе Метулы было зафиксировано падение около 20 ракет. В результате обстрелов начался пожар, тушением которого занимаются пожарные расчеты.

В результате ракетного обстрела в Метуле отключено электроснабжение. Напомним, днем ранее город был объявлен закрытой военной зоной в связи с эскалацией обстановки на границе.