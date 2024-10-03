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Израиль

Уничтожен террорист "Хизбаллы", ответственный за обстрел Мадждаль-Шамса и убийство 12 детей

время публикации: 03 октября 2024 г., 18:11 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 18:24
Уничтожен террорист "Хизбаллы", ответственный за обстрел Мадждаль-Шамса и убийство 12 детей
Michael Giladi/ Flash90

Боевые самолеты ВВС Израиля в среду, 2 октября, осуществили точечную ликвидацию террориста "Хизбаллы" Хадра Аль-Шаабии, который командовал округом Ар-Дов в шиитской террористической организации "Хизбалла".

Именно Хадр Аль-Шаабия несет ответственность за ракетный удар по футбольной площадке в Мадждаль-Шамсе, жертвами которого стали 12 детей. Он руководил сотнями обстрелов израильских позиций на Ар-Дов, Хермоне и Голанских высотах.

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