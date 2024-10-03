"Красный полумесяц" сообщает о 14 погибших в результате атаки ЦАХАЛа в Туль-Кареме
время публикации: 03 октября 2024 г., 23:13 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 23:18
Представители палестинского "Красного полумесяца" сообщают, что количество погибших в результате атаки ВВС Израиля в Туль-Кареме выросло до 14 человек.
Речь идет о первом авиаударе такого масштаба со Второй палестинской интифады.
Ранее в ЦАХАЛе сообщили, что в рамках совместной операции ШАБАКа и ЦАХАЛа боевой самолет ВВС Израиля нанес удар по цели в Туль-Кареме.
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